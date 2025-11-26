At Least 33 Ukrainian Drones Downed Over Various Russian Regions Overnight
13 of them were destroyed over the Belgorod Region
© Dmitry Yagodkin/TASS
MOSCOW, November 26. /TASS/. Overnight, Russian air defenses took down 33 Ukrainian drones over various regions, the Russian Defense Ministry said.
"Overnight, on-duty air defenses destroyed 33 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 13 over the Belgorod Region, ten over the Voronezh Region, four over the Lipetsk Region, one over the Bryansk Region and five over the Black Sea waters," it said.
