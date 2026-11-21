Air Defenses Down 275 Ukrainian UAVs Over Russian Regions Overnight
They were destroyed over 12 regions
© Alexander Reka/TASS
MOSCOW, November 21. /TASS/. Air defense forces intercepted and destroyed 275 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs) over Russian regions overnight, Russia’s Defense Ministry reported.
"During the past night, between 8:00 p.m. Moscow time on November 20 and 8:00 a.m. Moscow time on November 21, alert air defense capabilities intercepted and destroyed 275 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles over the Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov and Smolensk Regions, the Republic of Crimea and over the waters of the Black Sea," the ministry said in a statement
No comments:
Post a Comment